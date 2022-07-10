Часів Яр на Донеччині атакували 4 ракетами "Іскандер": загинули 15 людей, 6 травмовані (відео) [ Редагувати ]
Російські війська в суботу ввечері, 9 липня, завдали удару чотирма ракетами "Іскандер" по цивільному гуртожитку в місті Часів Яр на Донеччині. Про це заявив перший заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області В'ячеслав Бойцов, повідомляє Угруповання об’єднаних сил.
Орієнтовно влучили чотири ракети. За попередніми оцінками експертів це були "Іскандери". Будинок, у який влучили російські окупанти - це гуртожиток, де знаходились цивільні люди. Військових об'єктів тут поблизу немає.
Уже майже півдоби триває рятувальна операція. Ми задіяли близько 60 людей. Також працює два навантажувачі та два автокрани. Сил достатньо. Проводимо роботи. На даний час з-під завалів врятовано п'ятеро поранених постраждалих. Кількість людей, які можуть залишатися під завалами наразі невідома.
Під завалами знаходиться мати з дев'ятирічною дитиною. Попри ворожу авіацію в повітрі та загрозу нових ударів рятувальники уже більш ніж півдоби борються за їхнє життя.
За останніми даними, внаслідок ракетного удару по місту Часів Яр на Донеччині загинули 15 людей, постраждало 6 осіб.
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