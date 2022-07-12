ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян в Новій Каховці [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Українські військові знищили склад боєприпасів росіян в Новій Каховці Херсонської області.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Нова Каховка прямо зараз. До речі, коли ми кажемо, маріупольці - евакуюйтесь, то це аби мешканці поруч зі складами БК не потрапили під такий салют. Бо відплата вже поруч", - написав він.
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