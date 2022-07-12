Українські військові знищили склад боєприпасів росіян в Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нова Каховка прямо зараз. До речі, коли ми кажемо, маріупольці - евакуюйтесь, то це аби мешканці поруч зі складами БК не потрапили під такий салют. Бо відплата вже поруч", - написав він.