Ранковий обстріл Миколаєва: є поранені [ Редагувати ]
Вранці 12 липня окупанти масовано обстріляли Миколаїв ракетами. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
Ворог атакував два медзаклади та житлові будинки, є поранені.
Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.
Нагадаємо, що у місті з 4:04 була оголошена повітряна тривога.
по темі
В результаті ранкового обстрілу Миколаєва поранення отримали щонайменше 12 людей
У ранку понеділка, 11 липня, російські окупанти завдали удару по Миколаєву
У неділю під ранок, 10 липня, окупанти атакували Харків ракетами
У суботу зранку, 9 липня, окупанти випустили шість ракет по Миколаєву
У вівторок вранці, 5 липня, окупанти обстріляли Миколаїв