Втрати росії зростають: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 70 російських окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Всього від початку повномасштабного вторгнення росії вже втратила близько 37 470 своїх військових вбитими.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 37470 (+70) осіб ліквідовано,
- танків - 1649 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 3829 (+1) од,
- артилерійських систем - 838 (+0) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 109 (+0) од,
- літаків - 217 (+0) од,
- гелікоптерів - 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од,
- спеціальна техніка - 66 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.
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