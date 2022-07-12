Збройні сили України знищили російський склад з боєприпасами у Новій Каховці, він і досі детонує. Про це повідомляє екс-радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в Facebook.

Ворожа пропаганда після вибуху на російських складах у Новій Каховці всю ніч фантазувала, куди це потрапили ЗСУ. Брешуть і не можуть визначитися у своїй брехні.

За його словами, російські ЗМІ пишуть, що ЗСУ потрапили в ГЕС, то в лікарню і житлові будинки, то в центр російської гуманітарної допомоги.