"Знищений ЗСУ російський склад з боєприпасами у Новій Каховці детонує досі" - Хлань [ Редагувати ]
Збройні сили України знищили російський склад з боєприпасами у Новій Каховці, він і досі детонує. Про це повідомляє екс-радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в Facebook.
Ворожа пропаганда після вибуху на російських складах у Новій Каховці всю ніч фантазувала, куди це потрапили ЗСУ. Брешуть і не можуть визначитися у своїй брехні.
За його словами, російські ЗМІ пишуть, що ЗСУ потрапили в ГЕС, то в лікарню і житлові будинки, то в центр російської гуманітарної допомоги.
Найбільше мене повеселило, що було потрапляння в склади належних мені селітри. Не знаю, що вони хотіли цим сказати. Що я винен у вибуху? На жаль, не я, але від мене щирі вітання хлопцям в ЗСУ, які потрапили в ці склади).
по темі
Військовослужбовці ЗСУ звільнили село Іванівка в Херсонській області від російських окупантів
У четвер, 30 червня, українські захисники звільнили село Потьомкіно
Війська рф активізували повітряну розвідку, намагаючись розвідати позиції українських підрозділів у Херсонській област
Українські бійці показали, як б'ють по російським окупантам з М777
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 70 російських окупантів