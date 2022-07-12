російські окупанти готуються до обстрілу об’єктів на території України та вивели у Чорне море шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Раніше було відомо про один-два носії.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу України у Facebook.

"У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує шість носіїв високоточної зброї", - зазначає Генштаб.



Також корабельне угруповання противника надалі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

Волинський та Поліський напрямки

ЗСУ не виключають активізацію ведення розвідки для уточнення позицій і характеру діяльності українських військ у прикордонних районах з Білоруссю.



Сіверський напрямок

Задля сковування дій підрозділів ЗСУ у прикордонних районах Брянської та Курської областей Росія утримує свої підрозділи. Було здійснено ворожий артобстріл по н. п. Старикове і Нова Слобода Сумської області, Миколаївка і Карповичі Чернігівської області. Там працюють безпілотники противника.

Харківський напрямок

Росіяни здійснили артобстріли Харкова та н. п. Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка, Золочів. Безуспішно намагалися відтіснити підрозділи ЗСУ з району н. п. Дементіївка.

Слов’янський напрямок

Ворог обстріляв райони н. п. Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка, Костянтинівка. Вів штурмові дії для покращення тактичного положення біля Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. ЗСУ завдали окупантам значних втрат та змусили відійти. Аналогічно завершилась ворожа спроба розвідки боєм біля н. п. Долина.

Краматорський напрямок

Активних ворожих дій не зафіксовано. росіяни обстріляли позиції біля Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Пришиба; завдали авіаударів біля Серебрянки, Спірного.

Бахмутський напрямок

Противник здійснив артобстріли біля н. п. Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаційні удари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини, Яковлівки. Ворог зазнав втрат та відступив під час спроби просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямки

Росіяни продовжують обстріли позиції ЗСУ із наявного наземного озброєння уздовж лінії зіткнення, завдали авіаудару біля н. п. Новоандріївка.

Південнобузький напрямок

Ключові зусилля ворог зосередив на утримані зайнятих рубежів, активізував аеророзвідку, обстрілював із ствольної артилерії райони н. п. Олександрівка, Нова Зоря, Осокорівка, Велика Костромка, Мурахівка, Любомирівка, Поляна, Партизанське, Благодатне, Калинівка, Тернівка, Прибузьке.