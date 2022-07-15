ЗСУ відбили потужну атаку окупантів - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Окупанти продовжують спроби наступу на різних ділянках фронту, але отримують відсіч.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Що відбувалося на фронті сьогодні, 15 липня:
- на Волинському та Поліському напрямках у білоруському небі було помічено чергування російського літака-розвідника А-50У, залишається загроза ракетних ударів з Білорусі;
- на Сіверському напрямку окупанти обстрілювали території Сумської області, а з метою сковування дій ЗСУ росіяни тримають у Курській та Брянській областях до чотирьох БТГр;
- на Слобожанському напрямку окупанти з артилерії обстрілювали Харків та населені пункти Харківської області, спробували захопити Богородичне, але отримали відсіч;
- на Донецькому напрямку намагалися встановити контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ та наступати в напрямку Нагірного та Білогорівки, в результаті зазнали втрат і відступили; декілька разів окупанти намагалися покращити своє положення на напрямках Миколаївка-Спірне, Миронівка-Вуглегірська ТЕС та Відродження-Вершина, але отримали відсіч і відступили;
- на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни зазнали значних втрат та відступили під час спроби покращити своє положення на напрямках Солодке-Водяне, Володимирівка-Водяне, Єгорівка-Павлівка;
- на Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із танків, ствольної і реактивної артилерії по лінії зіткнення;
- в акваторії Чорного моря росіяни утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї.
- Крім того, противник продовжує застосовувати свої безпілотники для ведення розвідки на ділянках фронту.
Безпілотники були помічені на Південнобузькому напрямку, в районах Павлограда та Покровська, а також Малої Токмачки.
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