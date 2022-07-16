Вночі 16 липня окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв (Харківська область). Внаслідок атаки є руйнування, троє людей загинули, ще стільки ж поранені. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Харківській області.

Голова ОВА Олег Синєгубов розповів подробиці ракетної атаки.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, є жертви: 3 людини загинули - 2 чоловіків 60 та 68 років, жінка 70 років. Ще 3 людей медики госпіталізували до лікувальних установ.

За його словами, зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів.

Відомо, що обстріл міста стався сьогодні близько 03:20.

Так, внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Сталася пожежа на площі 40 кв.м.