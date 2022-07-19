Україна повернула тіла ще 45 полеглих воїнів [ Редагувати ]
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Україна повернула тіла 45 своїх захисників.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.
За даними російської сторони, обмін за формулою "45 на 45" відбувся в Запорізькій області між Василівкою та Каменським. Всі воїни були вбиті на маріупольському напрямку.
Нагадаємо, що Україна та Росія провели перший офіційний обмін тілами загиблих військовослужбовців 2 червня у Запорізькій області. Тоді відбувся обмін за формулою "160 на 160". Відтоді сторони обмінювалися загиблими ще п'ять разів, включаючи сьогоднішній обмін.
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