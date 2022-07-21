Окупанти вдарили по центральному ринку Бахмута: які наслідки [ Редагувати ]
У четвер, 21 липня, окупанти завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута. Про це повідомляється у Facebook ДСНС України.
В результаті сталося загоряння на площі 100 метрів квадратних.
Бахмут зазнає щоденних руйнувань від ворожих обстрілів. Сьогодні з самого ранку піддався обстрілу центральний ринок міста, в результаті чого сталося загоряння декількох торгових контейнерів на загальній площі 100 метрів квадратних.
Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. Зараз пожежа повністю ліквідована.
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