У Дніпрі лунають потужні вибухи (фото) [ Редагувати ]
Фото: вибух
Увечері 24 липня у низці областей України оголосили про повітряну тривогу.
За даними місцевих телеграм каналів, близько 23:00 у Дніпрі прогримів вибух, після чого оголосили повітряну тривогу.
Місцеві мешканці повідомляють про 2 вибухи.
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