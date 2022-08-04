ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів та півтора десятка танків ворога. Загалом росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 500 своїх військових убитими.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1789 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,

артилерійських систем - 946 (+7) од,

РСЗВ - 260 (+1) од,

засоби ППО - 118 (+0) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),

крилаті ракети - 182 (+2),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,

спеціальна техніка - 83 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.