Півтора десятка танків та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів та півтора десятка танків ворога. Загалом росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 500 своїх військових убитими.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1789 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,
- артилерійських систем - 946 (+7) од,
- РСЗВ - 260 (+1) од,
- засоби ППО - 118 (+0) од,
- літаків - 223 (+0) од,
- гелікоптерів - 191 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),
- крилаті ракети - 182 (+2),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,
- спеціальна техніка - 83 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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