Ситуація на фронтах 4 серпня: карта бойових дій [ Редагувати ]
Українські бійці продовжують стримувати штурми російської армії на Донбасі. Про це свідчить мапа бойових дій Liveuamap.
Тим часом на півдні українські військові переходять у контрнаступ.
На півночі України окупанти з території росії продовжують обстрілювати прикордонні території у Чернігівській та Сумській областях.
У Харківській області окупанти посилюють обстріл з важкого озброєння. Ворог намагався поновити наступ в районі Дементіївки, але наші захисники відкинули противника.
На Донбасі залишається найважча ситуація. Російські війська використовують все наявне важке озброєння для атак. Зокрема, окупанти за рахунок переважаючої артилерії мають частковий успіх біля Авдіївки та Пісків.
Проте ЗСУ по всій лінії на сході тримають оборону, у тому числі біля Слов'янська, Бахмута, Сіверська та поблизу Святогірська.
У Запорізькій області війська росії стягують підкріплення та техніку, посилюють обстріли у прифронтових населених пунктах.
У Херсонській області українські захисники переходять до контрнаступу та мають успіхи. Також ЗСУ знищують склади з боєприпасами і пальним окупантів. Проте ворог продовжує бити по мирних містах для стримування українських військ.
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