У четвер, 4 серпня, по Україні прокотилася хвиля повідомлень про мінування. Голова Тернопільської обласної Військової адміністрації Володимир Труш повідомив у Telegram, що в місті проводиться евакуація громадян із залізничного вокзалу та Центрального універмагу.

Після перевірки стало відомо, що інформація про замінування не підтвердилася.

Загроз не виявлено. Громадяни можуть повертатися на робочі місця.

Після цього з'явилися повідомлення про замінування Рівненської автостанції по вулиці Київській, стоянки легкових автомобілів по вулиці Сагайдачній та привокзальній площі із залізничним вокзалом. На місце виїхали екстрені служби, рятувальники евакуювали людей з будівель і прилеглих територій.

Нагадаємо, що у Вінниці надійшла інформація про можливе мінування Центрального ринку та залізничного вокзалу. Також вибухівку шукають на Центральному ринку в Кропивницькому і на автовокзалі, овочевому ринку і ж/д вокзалі Хмельницького