Що відбувається на фронті 5 серпня: актуальна карта бойових дій [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
По всій лінії фронту ЗСУ тримають оборону, а на деяких напрямках переходять в контрнаступ. Про це свідчить карта бойових дій Deepstatemap.
Проте окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ на сході.
Схід
- За даними карти, на сході України продовжуються активні бої. Зокрема, у Харківській області російська армія намагається повернутися до покинутих раніше позицій, але ЗСУ відкидають атаки ворога.
- Найбільш напружена ситуація наразі на Донбасі. Там окупанти активно обстрілюють на лише позиції українських військових, але й цивільні об'єкти. Противник б'є з артилерії, авіації та іншого важкого озброєння.
- У Донецькій області окупанти мають часткові успіхи під Авдіївкою, водночас ЗСУ просунулися в напрямку Слов'янська.
Південь
- У Запорізькій області ворог накопичує живу силу та техніку. За даними Генштабу, окупанти можуть готувати наступ у цьому напрямку.
- Українські бійці у Херсонській області атакують російські склади з боєприпасами та пальним, а також командні пункти. Захисники просуваються на деяких ділянках на півдні, звільнюючи населені пункти.
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