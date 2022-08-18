У Харкові вранці знову прогриміли вибухи [ Редагувати ]
Фото: вибух
У Харкові вранці 18 серпня чутно звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє "Суспільне".
ЗМІ наразі детальнішої інформації не вказують. Проте, громадянам необхідно негайно пройти до укриття.
Місцеви жителі повинні залишатися у сховищах доки не пролунає сигнал про відбій ракетної небезпеки.
Нагадаємо, 17 серпня у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа.
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