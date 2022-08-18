Обстріл гуртожитків у Харкові: постраждали 45 людей [ Редагувати ]
Внаслідок ракетних ударів по гуртожитках Харкова постраждали щонайменше 45 цивільних. Серед загиблих є дитина. Про це повідомляється у Facebook-сторінці радниці голови Харківської облради Наталії Попової.
На даний момент відомо про 45 постраждалих внаслідок ракетних ударів цієї ночі росіянами по Харкову. На жаль, серед загиблих є дитина.
Нагадаємо, що російські війська обстріляли гуртожиток у Салтівському районі Харкова 17 серпня.
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