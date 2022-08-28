У Запоріжжі внаслідок нічного удару пошкоджено 9 багатоповерхівок і 40 приватних будинків [ Редагувати ]
У Запоріжжі внаслідок нічного удару окупантів постраждало 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
В багатоквартирних будинках вибуховою хвилею повибивало шибки та зруйнувало віконні рами в квартирах та на сходових клітинах. Також пошкоджень зазнали й 40 приватних будинків. На жаль, два з них зруйновані повністю.
Міські комунальники вже встановили рівень пошкоджень та видали мешканцям постраждалих будинків плівку для закриття руйнувань. Завтра у будівлях розпочнуться відновлювальні роботи.
Нагадаємо, що окупанти вночі також обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ.
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