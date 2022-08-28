Увечері 28 серпня 2022 року в Рівненській області прогриміло кілька вибухів. Також є інформація про прильоти.

Про це повідомляє "Суспільне Рівне".

Видання з посиланням на очевидців пише, що на півночі області були чутні вибухи. А в одному з міст видно дим.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що було як мінімум два потужних вибухи. А в місті Сарни є прильоти по залізничному вокзалу.

Також очевидці зняли на відео сліди в небі, схожі на роботу ППО.

Станом на 20:00 в області відбій повітряної тривоги. Також повідомляється, що на місце прильотів вже виїхали пожежники та медики.