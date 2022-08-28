У Рівненській області прогриміли вибухи [ Редагувати ]
Увечері 28 серпня 2022 року в Рівненській області прогриміло кілька вибухів. Також є інформація про прильоти.
Про це повідомляє "Суспільне Рівне".
Видання з посиланням на очевидців пише, що на півночі області були чутні вибухи. А в одному з міст видно дим.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що було як мінімум два потужних вибухи. А в місті Сарни є прильоти по залізничному вокзалу.
Також очевидці зняли на відео сліди в небі, схожі на роботу ППО.
Станом на 20:00 в області відбій повітряної тривоги. Також повідомляється, що на місце прильотів вже виїхали пожежники та медики.
по темі
У неділю, 28 серпня, в окупованому Криму знову пролунав вибух
Вночі на суботу, 27 серпня, в Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
В окупованому Бердянську (Запорізька область) стався черговий вибух
У п'ятницю вдень, 26 серпня, в Запоріжжі прогримів вибух
У п'ятницю,26 серпня, у Львові на вулиці Науковій спалахнула пожежа