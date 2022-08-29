У понеділок вдень, 29 серпня, у Миколаєві знову пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

Мешканців закликають пройти до укриття.

У місті лунають потужні вибухи! Всі негайно в укриття.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті після вибухів у небо здіймається дим.

У той же час, кореспонденти видання "Суспільне" повідомляють, що в Херсоні чути звуки вибухів. Можливо, подібні звуки походять від залпів російських РСЗВ, які спрямовані на Миколаїв.

За даними херсонських Telegram-каналів, звуки походять від Голої Пристані.