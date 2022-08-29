У Херсоні та Миколаєві пролунали вибухи [ Редагувати ]
У понеділок вдень, 29 серпня, у Миколаєві знову пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.
Мешканців закликають пройти до укриття.
У місті лунають потужні вибухи! Всі негайно в укриття.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті після вибухів у небо здіймається дим.
У той же час, кореспонденти видання "Суспільне" повідомляють, що в Херсоні чути звуки вибухів. Можливо, подібні звуки походять від залпів російських РСЗВ, які спрямовані на Миколаїв.
За даними херсонських Telegram-каналів, звуки походять від Голої Пристані.
по темі
Станом на понеділок, 29 серпня, карту бойових дій в Україні було оновлено
У понеділок, 29 серпня, українські військові почали бої за Херсон
Станом на понеділок, 29 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні та деяких районах області знову зникло світло
В Херсонській області силами ЗСУ знищено практично всі великі мости
Силовики у прифронтових районах Миколаївської області затримали агента військової розвідки рф