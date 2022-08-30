Цілу добу під ворожим вогнем Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Сигнал повітряної тривоги майже не вщухає. А про звуки вибухів у Нікополі та Марганці місцеві жителі повідомляють і в ночі, і в день. На протилежному березі водосховища, у тимчасово окупованому Енергодарі сьогодні окупанти цілий день влаштовували провокації.

Під канонаду ворожої техніки проходить кожна ніч жителів Нікопольського району. Найбільше страждають жителі Марганця та Нікополя.

Сергій Науменко, житель Нікополя:

Це моя хата (плачет).

Після обстрілу рашистами від будинку пана Сергія залишилися суцільні руїни. В момент прильоту вся родина була вдома. Чоловік ледь стримує емоції. Один із ворожих снарядів вбив його дружину.

Сергій Науменко, житель Нікополя:

Летит один снаряд. Другой снаряд, я смотрю что это. Ору. Теплые вещи и в подвал. Димка пробежал вперед в подвал, она по середине, а я сзади. И ее накрыло. Смотрите как разворотило это крыльцо, стреляли. Сейчас я похоронами занимаюсь.

Окупанти несуть горе у родини мирних жителів. До місцевої лікарні вже госпіталізовано шістьох поранених цивільних, з них один чоловік у вкрай тяжкому стані - він зараз в реанімації. Йому осколок прошив живіт. В інших постраждалих легші поранення, інших доставили з більш легкими травмами.

Олександр, лікар:

Двоє человек было в удовлетворительном состоянии, с легкими травмами, которые будут лечиться амбулаторно. Четверо госпитализировано, все с минновзрывной травмой, с осколочными ранениями туловища и конечеостей. Один пациент в реангимации.

За останню добу майже не припиняються обстріли житлових кварталів. Градами та ураганами окупанти накривають цілі житлові квартали. Реактивні снаряди за одну мить знищують те, на що люди заробляли все життя.

Олена, жителька Нікополя:

Вот будинок, а ми достроили ось це. Ми ще не оформили тут нічого. Єдине що встигли збудувати - ванну туалет.. А там у нас була спальня, а зі спальні воно волной у другу спальню повалило.

Щоразу після чергового обстрілу по місту рятувальники та правоохоронці виявляють небезпечні предмети. Окупанти гатять по мирному населенню забороненою зброєю - касетними боєприпасами. Місцевим жителям вкотре нагадують - бути дуже обережними. Снаряди не чіпати, а повідомляти про них спецслужбам.