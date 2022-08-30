Генеральний штаб Збройних сил України в черговий раз звернувся до блогерів і представників ЗМІ з проханням не давати оцінок діям українських військових.

Зокрема, з урахуванням високого громадського запиту Генштаб звернувся з такими рекомендаціями:

закликаємо всіх і кожного утриматися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України в цілому;

нагадуємо, що тільки військове керівництво володіє всією повнотою інформації про обстановку на передових позиціях, тому саме військові посадові особи можуть надавати цю інформацію;

наголошуємо на неприпустимості подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки, що склалася на фронті російсько-української війни, жонглювання військовою термінологією, спроб продукувати власні, нічим не обґрунтовані прогнози.

"Також неприпустима практика вирізання з контексту заяв окремих осіб, у тому числі офіційних, надання цим заявам різного забарвлення і трактування їх на власний розсуд", - йдеться в заяві.

Крім того, Генштаб зазначає, що про військові дії, їх хід, наслідки і результати повідомляють тільки ЗСУ.