Данілов різко відповів на те, що росії нібито вистачить ресурсів для перемоги [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
В росії повинно вистачити ресурсів для репарацій й контрибуцій, а не для нібито перемоги над Україною.
Про це повідомляє у Twitter-акаунті секретар РНБО Олексій Данілов.
Спікер ради федерації валентина матвієнко заявила, що росії нібито вистачить ресурсів для того, щоб завершити війну в Україні перемогою.
"Не викликає сумнівів, що в нас вистачить ресурсів для перемоги - ресурсів не лише матеріальних, а й інтелектуальних, моральних", - заявила Матвієнко.
На що Данілов відповів:
"Валентині Матвієнко. "Рабі, подножці, грязі Москви", людині без честі, проклятій своєю Батьківщиною, варто пам’ятати: Росії має вистачити тільки одного ресурсу - на виплати репарацій і контрибуцій Україні, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу", - резюмував він.
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