В росії повинно вистачити ресурсів для репарацій й контрибуцій, а не для нібито перемоги над Україною.

Про це повідомляє у Twitter-акаунті секретар РНБО Олексій Данілов.

Спікер ради федерації валентина матвієнко заявила, що росії нібито вистачить ресурсів для того, щоб завершити війну в Україні перемогою.

"Не викликає сумнівів, що в нас вистачить ресурсів для перемоги - ресурсів не лише матеріальних, а й інтелектуальних, моральних", - заявила Матвієнко.

На що Данілов відповів:

"Валентині Матвієнко. "Рабі, подножці, грязі Москви", людині без честі, проклятій своєю Батьківщиною, варто пам’ятати: Росії має вистачити тільки одного ресурсу - на виплати репарацій і контрибуцій Україні, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу", - резюмував він.