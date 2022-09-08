Президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

Про це повідомляє глава Пентагону Ллойд Остін.

"Вчора президент (США Джо Байден - ред.) схвалив новий транш допомоги Україні, який оцінюється в 675 мільйонів доларів", - заявив Остін, виступаючи на п'ятій зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

В Офісі президента вже відреагували на нову військову допомогу від США. Керівник ОП Андрій Єрмак подякував союзникам за наданий транш.