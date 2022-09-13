Бліцкриг по-українськи - топ-тема у студіях провідних ЗМІ на всіх континентах

Українським армійцям варто прислухатися, якою мовою говорять місцеві. Якщо китайською, то варто зупинитися. Це одна з сотень тисяч реакцій на блискавичну контратаку ЗСУ. Натомість запорєбриком плач пропагандистів змінюється агресивною істерикою. І це - на тлі демонстративного мовчання Кремля. Хто і що говорить? Реакції зібрала Марина Біленька.

- Темпи й масштаби цієї операції просто неймовірні.

- Україна за кілька днів повертає землі, які росіяни захоплювали кілька місяців.

- Чи може це стати переломним моментом? Чи може це бути реальним порухом у цьому конфлікті? І чи може це бути початком кінця?

Повернути майже 6 тисяч квадратних кілометрів за першу декаду вересня. Бліцкриг по-українськи - топ-тема у студіях провідних ЗМІ на всіх континентах нашої планети. Навіть - у далекій Австралії:

Я думаю, що в наступні роки військові історики та аспіранти досліджуватимуть саме цей наступ.

Про контрнаступ на Харківщині говорять усі: і журналісти, й аналітики та експерти, і звісно, політики:

Ентоні Блінкен - державний секретар США:

Ми побачили значний прогрес українців, особливо на північному сході, і це результат підтримки, яку ми надали. Але, насамперед, це результат надзвичайної мужності та стійкості українських Збройних сил та всього українського народу.

Відреагував на роботу ЗСУ і лідер Сполучених Штатів. Красномовно - без слів:

І для цього - Україні варто надати ще більше зброї:

Габріелюс Ландсбергіс - міністр закордонних справ Литви:

Більше жодних повчань. Більше жодних сумнівів. Жодних переговорів з терористами. Ті, хто сумнівався в силі України, повинні вибачитися.

Натомість країні, яка "всерйоз ще нічого не починала" - пророкують темні перспективи. Американський генерал Бен Годжес упевнений: вторгнення путіна в Україну спричинило початок розпаду Росії.

Бен Ходжес - генерал, колишній командувач армії США у Європі:

Там проживають 120 різних етнічних груп. Більшість з них платять ціну за війну путіна. Адже убиті на українському фронті - походять не з Москви чи Санкт-Петербурга. І я думаю, що Чечня, Тува чи Сибір можуть відколотися, тому я думаю, що ми - всі ми - Захід, повинні подумати про наслідки. Ми не були готові до розпаду радянського союзу, але ми повинні бути готові до розпаду росії.

Цього вже не відкидають навіть кремлівські пропагандисти!

Очень хочется ответить им "не дождетесь", но к сожалению мы знаем, что за последние 100 лет дважды дождались. Правда же? В 17-м году дождались, и в 91-м дождались.

Тим паче, що невдоволення путіним - наростає. Муніципальні депутати з 18 округів Москви, Санкт-Петербурга та Колпіна підписали петицію з вимогою відставки президента росії, - повідомляє видання "Радіо Свобода". Тим часом мережею почало ширитися ось таке відео:

Москва гуляет и веселится, а русская армия терпит позорное поражение на Украине, русские парни отдают свои жизни за Изюм, а главнокомандующий - открывает колесо обозрения на ВДНХ.

Щоправда, колесо це одразу зламалося. В Україні жартують: бо з нього було дуже добре видно, як росіян женуть зі Слобожанщини. Точніше, відбувається "негативний наступ" - заради перегруповування:

ігор конашенков, представник міністерства оборони росії:

Для достижения заявленных целей "специальной военной операции" по освобождению Донбасса было принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районе Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении.

Такі абсурдні пояснення та показова мовчанка Кремля щодо поразки на Харківщині дають привід задуматися навіть найбільш зазомбованим росіянам. До речі, самі пропагандисти - зараз у пікантній ситуації. Спершу вони теж робили вигляд, що "все не так страшно":

захар прилєпін - російський політик, письменник, пропагандист:

Ситуация с Украиной, так как она сейчас происходит, она конечно показала, что здесь у нас имеются некоторые сложности. Особенно когда у противника есть возможность выставлять бесконечные резервы, по крайней мере сейчас, и когда они могут держать на линии соприкосновения до 300 тысяч человек.

Потім - спробували перевзутися. Симоньян навіть написала про ностальгію за прекрасним спільним минулим та піснями. Та зрештою - взялася до історичних маніпуляцій:

маргарита симоньян - шеф-редактор Russia Today:

Усе вже було. Сто років тому. Це називалося "великим відступом" 1915-го року. Російська армія йшла не лише з Галичини - йшла з Польщі та Прибалтики. А потім був 1916-й рік і Брусилівський прорив. Потім взагалі-то має бути перемога.

Або... капітуляція. Чи то пак - переговори! Про готовність до перемовин уже заговорив і Лавров, і пропагандисти. А ще у російських шоу заспівали нову пісню: це не цар поганий, це - бояри його обманули:

Люди, которые убедили президента путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению бить не будем, только зайдем. Росгвардия там, кадыровци все наведут порядок и так далее.. Эти люди подставили нас всех очень сильно.

А російський сегмент соцмереж у цей час розривався від гніву. У телеграм-каналах зет-патріотів - шукали винних. І - знайшли! Один за одним пабліки - слово в слово - повторювали той самий меседж.

Канал "ZАПИСКИ VЕТЕРАНА" у Telegram:

Вовчанськ зайняли війська НАТО. Саме так і не інакше. Пишуть звідти, що українських нацистів у місті практично немає. Багато чорношкірих та англомовних. Така сама ситуація в Козачій Лопані.

Ну звісно, не могла ж друга армія світу отримати по повній від української армії. Якої до 24 лютого, в їхньому уявленні, взагалі не було. Тож тепер пропагандистів кидає в крайності. Кричать про ядерний удар та знищення інфраструктури:

А на Украине, на оставшейся, не освобожденной - нет гражданской инфрастуктуры? Нету? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы - ну, много разной инфраструктуры, каторя в принцыпе можно вывести из строя функционирования.

А найбільш скрепні - радять... молитися:

У нас священная война, но мы забываем, что очень сильным фактором отечественной войны стал 43 год, когда были призваны священники на фронт. С иконами облетали города, облетали линию фронта, и это был дополнительный фактор, который тоже повлиял.

Бо всім вже чітко зрозуміло: це переломний момент. І хоча потуги пропагандистів виглядають безглуздо, їм треба відробляти гонорари.

У самому ж Кремлі контратаку ЗСУ довго не коментували. А напередодні прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив, що спеціальна військова операція - триватиме. І про неї навіть у шкільних підручниках будуть писати - задля боротьби із "фальсифікацією історії". Як колись у гітлерівській Німеччині – 44-го.