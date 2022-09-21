"Ні могилізації": у росії почалися масові затримання учасників протестів [ Редагувати ]
На всій території росії відбуваються протести проти мобілізації, яку сьогодні оголосив диктатор володимир путін. Силовики затримали вже понад 158 учасників акцій.
Про це повідомляє "ОВД-інфо".
російські ЗМІ опублікували імена людей, затримання яких підтверджено. Повідомляється, що у відділеннях поліції 19 міст росії перебувають понад 158 осіб.
Нагадаємо, що прокуратура Москви загрожує тюремним ув'язненням до 15 років.
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