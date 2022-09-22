У четвер, 22 вересня, український омбудсмен Дмитро Лубинець показав фото російських військових, яких у рамках обміну Україна передала росії. Про це повідомляється у Telegram-каналі омбудсмена.

До речі, це звільнені російські військовослужбовці - молоді "діти" та пенсіонери другої армії світу, які через "успіхи" спецоперації ловлять сьогодні на кордонах тих, хто проти загальної могилізації.

Він наголосив, що робота щодо повернення українців триватиме до останнього звільненого полоненого та деокупації всіх українських територій.