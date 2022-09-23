"Окупанти почали продавати свою техніку" - Кім [ Редагувати ]
Окупанти почали продавати свою техніку. Перший бронеавтомобіль "Тигр", куплений в окупанта, прибув до Миколаєва. Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У нас поповнення в результаті спецоперації. У нас з'явився ще один "Тигр", "Тигр" у нас уже третій, але перший за такою процедурою - пам'ятайте, ми писали про те, що ми купуємо техніку, ну ось цей "Тигр", який приїхав уже не віджатий, а куплений.
Він зазначив, що російська техніка не в кращому стані, але влада готова привести її до ладу і відправити в бій.
Набагато легше не на похоронні росіянам купувати "Ладу", можна продати техніку, залишитися живим, приїхати додому і купити собі цю смердючу "Ладу".
Також губернатор показав нові дрони, які приїхали до Миколаєва і незабаром будуть відправлені на бойові позиції.
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