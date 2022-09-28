Українські військові продовжують контрнаступальні дії на Донбасі. ЗСУ вдалося просунутися біля Лимана (Донецька область) та Куп'янська (Харківська область). Про це повідомляє Deepstatemap.

Так, за даними порталу, під час контрнаступу українським військовим вдалося звільнити селище Ковшарівка за 12 км від Куп'янська. Таким чином ЗСУ повністю обрізають окупантів від Куп'янськ-Вузлового, який був важливим логістичним вузлом для росіян.

Крім того, успіхи українських військових помітні біля Лиману. Там наші військові взяв під контроль два населені пункти - Новоселівку та Зелену Долину. Варто зазначити, що після взяття цих населених пунктів українські війська взяли в півкільце окупантів, які зараз перебувають у Лимані.

Портал також повідомляє, що на Херсонському напрямку у селищі Любимівка помічено горнізон російської армії. Щодо самої ситуації на околицях населеного пункту, поки не повідомляється.