Кримський міст закрили для проїзду (фото) [ Редагувати ]
Рух Кримським мостом перекритий після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку.
Про це повідомляє ТАСС.
"Обмежено рух по автомобільній та залізничній частинах. Ведуться роботи щодо можливого запуску поромної переправи", - сказав тимчасово виконуючий обов'язки "міністра транспорту" Микола Лукашенко.
Він рекомендував утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.
Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мосту стався вибух і почалася потужна пожежа. Російські ЗМІ повідомили, що там горять цистерни з паливом.
по темі
На Кримському мосту вранці 8 жовтня спалахнула потужна пожежа
У медичних закладах окупованого Криму не вистачає медичних засобів на лікування поранених російських військових
Російська поліція вирішила перевірити "Місіс Крим - 2022", яка заспівала "ворожу" пісню "Червона калина"
Литва готова прийняти кримських татар, що тікають від мобілізації. Начальник Служби охорони державного кордону при МВС балтійської республіки Рустамас Любаєвас повідомив, що рішення діє не для всіх військовозобов'язаних, а лише для тих, хто має українське громадянство
У неділю, 2 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі відбулася "бавовна" в одній з офісних будівель
Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення окупованого Криму, Краснодарського краю та республіки Адигея. Відзначено прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти у Севастополі майже двох тисяч відмобілізованих росіян