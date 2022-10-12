Окупанти будують лінію оборони: ЗСУ просуваються вперед на Луганщині [ Редагувати ]
Збройні сили України потроху просуваються в Луганській області вперед. Натомість російські окупанти стрімко будують багатошарову лінію оборони.
Про це повідомив голова Луганщини Сергій Гайдай під час телемарафону.
Він наголосив, що перспективи і плани контрнаступу є. Втім, "поки їх відкривати не будуть".
"Військові роблять свою справу чітко, за планом. Знаєте, український план і російський план зовсім різні речі. В росіян план - це те, що вийшло випадково. ЗСУ реально досягають своєї мети. Звльнено на сьогодні сім населених пунктів. Далі потроху просуваємося. Але про подальші дії говорити не будемо", - наголосив Гайдай.
За його словами, росіяни будують захисні споруди у різних містах окупованої області, а також мінують "першу ділянку лінії фронту". Йдеться не лише про мости і дороги, а про адмінбудівлі.
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