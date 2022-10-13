Помер мер Обухова Олександр Левченко [ Редагувати ]
Після тяжкої хвороби помер мер Обухова Олександр Левченко. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Левченку було 65 років, за тиждень йому мало виповнитися 66.
Наразі невідомі причини та обставини смерті Олександра Левченка. Відомо, що Обухівський голова впродовж тривалого часу боровся з онкологією.
Олександр Левченко
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