Благодійний фонд "Милосердя та Здоров'я" влаштовує благодійний вечір-аукціон на підтримку ЗСУ.

"Отримавши запит від 112 бригади на створення та забезпечення морально-психологічної допомоги військових, ми вирішили створити захід, на якому будуть зібрані та представлені воєнні трофеї, витвори мистецтва українських художників та дизайнерів, прикраси, лоти від відомих українських брендів одягу", - зазначили у Фонді.

​На заході вас чекають: виступи артистів, живі історії від військових, почесні гості з громадського сектору, медицини, політики, волонтерських рухів. Ведучий заходу - В'ячеслав Соломко.

Голова Фонду Олександр Яцина розповів, що зібрані кошти будуть направлені на купівлю першого в Україні автомобіля з бригадою професійних військових психологів, адже в умовах активних бойових дій, наші захисники потребують невідкладної психологічної допомоги.

Також на заході будуть урочисто передані дві карети швидкої допомоги для медичних підрозділів Збройних Сил України на ТРО. Захід буде відбуватися 14 жовтня в місті Київ, за адресою вул. Антоновича 81.

Відмітимо, що Фонд вже успішно перевіз та доставив вже 31 автомобіль швидкої допомоги у 9 областей України, а тепер бере нову вершину - перший автомобіль морально-психологічної допомоги.

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