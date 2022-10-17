Окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе: у Києві пролунали вибухи [ Редагувати ]
У понеділок вранці, 17 жовтня, у Києві пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє в Telegram мер Києва Віталій Кличко.
Мешканців просять залишатися в укриттях. Можливо, працює ППО.
"Вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом", - написав Кличко.
Як повідомлялось, російські окупанти у четвер вранці, 13 жовтня, атакували іранськими дронами-камікадзе Київську область.
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