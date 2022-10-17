російські війська у понеділок вранці, 17 жовтня, знову атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. У низці регіонів прозвучала повітряна тривога.

На вибухи відреагували в Офісі президента. Голова Офісу Андрій Єрмак закликав надати Україні більше систем ППО якнайшвидше.

"Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якнайшвидше. У нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба та знищення ворога. Так і буде", - написав. він.

Нагадаємо, рано вранці у понеділок, 17 жовтня, під час повітряної тривоги, у Києві пролунало кілька вибухів. росіяни атакували столицю дронами-камікадзе. За попередніми даними, пролунало три вибухи.