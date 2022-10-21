37-річний герой-захисник Роман Полтавець втратив ногу, рятуючи побратимів під час контрнаступу

Відразу після поранення війсковослужбовець просив побратимів покинути його на полі бою, адже подальше життя видавалося нестерпним. Але його не покинули ні побратими, ні дружина і він вже ходить на двох ногах