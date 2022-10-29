Єрмак про вихід росії із зернової угоди: черговий приклад примітивного шантажу [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає вихід росії із Чорноморської зернової ініціативи черговим прикладом примітивного шантажу.
Про це повідомляє Андрій Єрмак в Telegram.
"Примітивність російського шантажу у всьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об‘єктах… Все надто примітивно та передбачувано", - написав Єрмак.
На його думку, це - агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть.
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