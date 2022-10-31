Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та кілька членів його уряду прибули до Києва. Чеські урядовці планують провести переговори з прем'єром України Денисом Шмигалем, повідомив Фіала у Twitter.

Ми у Києві, який сьогодні вранці також зіткнувся з російським ракетним обстрілом. У нас запланована низка переговорів з українськими друзями. Я вірю, що вони дадуть конкретні результати. Українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має тривати.

На початку жовтня чеський прем'єр заявив, що Євросоюз продовжуватиме надавати Києву військову та економічну підтримку, а також виконуватиме взяті на себе фінансові зобов'язання перед українською стороною.

Президент Чехії Мілош Земан також закликав ЄС дати "рішучу відповідь" у разі застосування ядерної зброї Росією.

Петр Фіала і Денис Шмигаль