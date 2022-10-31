Україна продовжує виконувати умови угоди щодо експорту зерна, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

"Хочу нагадати, що в "зерновій ініціативі" існує дві паралельні домовленості або два документи. Перший - тристоронній документ Україна-ООН та Туреччина. Тут від трьох суб'єктів я не чув, щоб хтось з чимось був не згоден і хтось хотів би призупинити "зернову ініціативу". Тож тут ми продовжуємо, як утрьох і домовлялися", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що інший документ підписали між собою Туреччина, росія та ООН.

"Я не впевнений, що той документ Туреччина чи ООН порушили, тому що вони не зацікавлені в тому, щоб принести голод до країн Африки чи Азії. Так що, безумовно, те, що Росія каже - що вона виходить з цієї ініціативи, каже, що вона виходить з домовленості тих трьох сторін. А це каже про те, що саме вона порушує їх домовленості", - додав президент.

Зеленський висловив сподівання, що світ зможе "заспокоїти" риторику росіян щодо виходу з "зернової угоди".

"Ми зі свого боку продовжуємо "зернову ініціативу", тому що розуміємо, що несемо у світ стабільність на ринку харчової продукції", - наголосив голова української держави.