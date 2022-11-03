"Може йтися про десятки тисяч людей": Зеленський про жертв у Маріуполі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Маріуполі могли загинути десятки тисяч людей, проте, кількість жертв агресії рф у місті буде встановлена після його деокупації.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"На жаль, смерть не обирає, хто з якої діаспори. Я думаю, там велика кількість людей загинула. Ми зрозуміємо, яка кількість, і це не обчислюється одиницями, на жаль, не десятками і не сотнями. На жаль, ітиметься про тисячі й десятки тисяч людей", - заявив Зеленський.
Президент додав, що у нього немає чіткої цифри, але вона може з'явитись, коли ЗСУ деокупують Маріуполь. За його словами, зруйновано до 70% міста, а про стан частково зруйнованих будівель інформації нема.
"На прикладі деокупованих містечок, маленьких сіл, де проживали від кількох сотень людей до тисяч, але не такі великі міста, як Маріуполь, то коли ми знаходимо поховання 500 людей, 600 людей там, де жило кілька тисяч людей, можемо уявити, який об’єм може бути в півмільйонному місті", - пояснив президент.
Зеленський додав, що відповідь на питання, скільки людей загинуло у Маріуполі може бути страшною. Він наголосив, що в окупованому місті залишилися представники грецької діаспори, проте чи живі вони, інформації немає.
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