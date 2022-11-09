ЗСУ атакували вісім позицій росіян та дві ворожих системи ППО - Генштаб [ Редагувати ]
Збройним силам України вдалося атакувати вісім районів зосередження живої сили та дві позиції засобів протиповітряної оборони противника.
Протягом поточної доби противник завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного Російсько-Білоруського угруповання військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
на Сіверському напрямку - зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка та Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БПЛА;
на Слобожанському напрямку - з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БПЛА;
на Куп’янському та Лиманському напрямках - з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка;
на Бахмутському напрямку - з танків і всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне;
на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка;
на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське;
На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА. Здійснив понад 50 вильотів.
Авіація сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 4 удари. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника.
Також наші воїни на різних напрямках збили 5 БПЛА "Шахед" та 2 "Орлани".
Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони за поточну добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.
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