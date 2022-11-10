У четвер, 10 листопада, українські військові повідомили про взяття під контроль села Брускинське. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Село розташоване в Херсонській області.

За інформацією бійців, вони звільнили село від окупантів вчора, 9 листопада.