У Херсонській області звільнено село Брускинське - ЗСУ [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
У четвер, 10 листопада, українські військові повідомили про взяття під контроль села Брускинське. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".
Село розташоване в Херсонській області.
За інформацією бійців, вони звільнили село від окупантів вчора, 9 листопада.
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