У Каховці пролунав вибух: Хлань повідомив про "приліт" по скупченню окупантів [ Редагувати ]
У четвер, 10 листопада, у Каховці Херсонської області пролунав вибух. Про це повідомляється у Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.
Влучили по великому скупченню окупантів.
Херсонська область. В Каховці приліт по великому скупченні окупантів, які базувались на станції переливання крові. Місцеві кажуть, що дуже гарно розлітались.
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