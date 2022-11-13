У Зеленського спрогнозували, коли рф наважиться на вивід військ з України [ Редагувати ]
росія наважиться на справжні мирні переговори та вивід військ з України. Це станеться після деокупації Донецька або Луганська.
Про це повідомляє в Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк.
"Д - деморалізація. Підтримка війни в рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: "Час закінчувати". Політично та психологічно росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська", - написав Подоляк.
Зазначимо, що від російських чиновників на тлі успішного контрнаступу ЗСУ в Херсонській області все частіше стали говорити про "готовність до діалогу".
Так, після переходу Херсона під контроль України у російському МЗС заявили про "відкритість до переговорів" з українською владою нібито без "попередніх умов".
Втім, позиція України незмінна. Президент Володимир Зеленський заявив, він, як і наголошував раніше не буде говорити з нинішнім керівництвом рф.
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