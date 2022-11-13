Для безпечного повернення додому після деокупації необхідно дочекатися дозволу від відповідних органів. У іншому разі необхідно дотримуватися низки вказівок.

Рятувальники звертають увагу, що є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих.

"Це - підступно, жорстоко та суперечить будь-яким законам. Але наш ворог - саме такий. Тож обережність має бути передусім. Ми наполегливо рекомендуємо дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Що треба робити

Як пояснюють в ДСНС, якщо ви вже вирішили повертатися у звільнене місто чи селище до власної оселі, то вам необхідно: