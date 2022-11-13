Як безпечно повернутися додому після деокупації: інструкція від ДСНС [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Для безпечного повернення додому після деокупації необхідно дочекатися дозволу від відповідних органів. У іншому разі необхідно дотримуватися низки вказівок.
Рятувальники звертають увагу, що є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих.
"Це - підступно, жорстоко та суперечить будь-яким законам. Але наш ворог - саме такий. Тож обережність має бути передусім. Ми наполегливо рекомендуємо дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Що треба робити
Як пояснюють в ДСНС, якщо ви вже вирішили повертатися у звільнене місто чи селище до власної оселі, то вам необхідно:
- Звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів.
- У разі відсутності такої інформації самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку "Розмінування України".
- Завантажити додаток на свій смартфон: Android: https://bit.ly/3OeQwxg; Apple: https://apple.co/3HhV4B3.
- Після авторизації ви зможете повідомити саперів про ймовірну загрозу у вашій оселі та в режимі онлайн слідкувати за обробленням заявки.
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