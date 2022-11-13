Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що у звільнених населених пунктах Херсонської області вже зафіксовано понад 400 воєнних злочинів російських окупантів. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Слідчими задокументовано всі, без винятку, воєнні злочини, які залишила, відступаючи, російська армія на цих територіях.

Виявляються тіла вбитих - і цивільних, і військових. У Херсонській області російська армія залишила по собі такі самі звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти.

Він запевнив, що кожен російський воєнний злочинець неодмінно понесе відповідальність, а стабільність і правопорядок буде забезпечено у звільнених 226 населених пунктах області, де мешкають понад 100 тисяч жителів.