Євросоюз може призупинити виділення частини коштів Угорщині [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Європейська комісія може призупинити виділення частини коштів ЄС Угорщині, оскільки країна не ухвалила законів щодо боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права.
За інформацією видання, ЄК вважає, що Угорщина досягла прогресу у вирішенні проблем, які викликають занепокоєння у Євросоюзу, але низка питань залишається невирішеною.
У Bloomberg зазначають, що Єврокомісія все ще оцінює прогрес, від якого залежатиме кількість утриманих коштів. При цьому остаточне рішення про зупинення виділення коштів може бути прийняте наступного місяця.
Варто зауважити, що Угорщина повідомила Єврокомісію про виконання своїх зобов'язань 19 листопада.
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