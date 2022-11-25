Світло в Херсон повернуть в найближчі 3 дні - ДТЕК [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Енергетики розраховують відновити електропостачання звільненого від окупантів Херсону в найближчі три дні.
Про це повідомляє генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко в ефірі телемарафону.
"Ми дійсно допомагаємо Херсонській області, працює бригада з Одещини працює на півдні області, займається електропостачанням міста Херсон. Сьогодні наші бригади закінчують відновлення лінії 150 кВ і у нас є впевненість, що електропостачання міста Херсон буде відновлено найближчі дні. Або в неділю, або в понеділок, а мабуть, у суботу", - повідомив Фоменко.
Також бригади ДТЕК працюють на півночі Херсонської області для відновлення електропостачання Берислава й інших населених пунктів регіону.
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