Енергосистему України стабілізували: дефіцит не перевищує 20% [ Редагувати ]
До неділі, 27 листопада, енергетикам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми України, але досі залишається дефіцит електрики на рівні 20%.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Станом на кінець тижня нам удалося стабілізувати роботу енергосистеми. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Понад тисячу фахівців працюють щодня над ремонтом мереж", - зазначив Шмигаль.
За його словами, ЄБРР та Нідерланди виділили НЕК "Укренерго" 372 млн. євро для оперативного ремонту пошкоджень від атак рф. Крім того, Норвегія виділила НАК "Нафтогаз України" 200 млн. євро для закупівлі газу. Ще 300 млн євро на ці цілі виділяє ЄБРР, а Кабмін передав Нафтогазу 12,7 млрд грн на додаткові закупівлі газу до сховищ.
по темі
У четвер, 17 листопада, російський агресор здійснив масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив пошкодження об’єктів Групи "Нафтогаз"
З'явилися ознаки, що російські окупанти готуються залишити Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Але говорити про те, що вони йдуть з ЗАЕС, зарано. Про це в ефірі національного телемарафону заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав українців зробити запас води та зарядити павербанки, оскільки є загроза нових ракетних ударів з боку росії. Очільник Миколаївщини записав відповідне відеозвернення
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 25 листопада ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) щойно доправило до України понад 1000 електрогенераторів, які допоможуть лікарням, школам, рятувальним службам, державним установам і надавачам послуг продовжувати свою діяльність під час війни