До неділі, 27 листопада, енергетикам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми України, але досі залишається дефіцит електрики на рівні 20%.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Станом на кінець тижня нам удалося стабілізувати роботу енергосистеми. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Понад тисячу фахівців працюють щодня над ремонтом мереж", - зазначив Шмигаль.

За його словами, ЄБРР та Нідерланди виділили НЕК "Укренерго" 372 млн. євро для оперативного ремонту пошкоджень від атак рф. Крім того, Норвегія виділила НАК "Нафтогаз України" 200 млн. євро для закупівлі газу. Ще 300 млн євро на ці цілі виділяє ЄБРР, а Кабмін передав Нафтогазу 12,7 млрд грн на додаткові закупівлі газу до сховищ.