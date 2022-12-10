Чому Німеччина не може відправити ракети Patriot Україні [ Редагувати ]
Німеччина не може відправити ракети Patriot Україні, бо їх немає на складах. Вони є частиною системи колективної оборони НАТО.
Про це повідомляє в інтерв’ю міністр МЗС Німеччини Тобіас Лінднер українській службі "Голос Америки".
"Якщо бути дуже відвертим, це не так, що у нас є вільні системи Patriot просто в наявності, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО", - сказав він.
Міністр розповів про домовленість з Польщею щодо відряджання групи військових Німеччини до Польщі для вивчення локації, де можуть бути розміщені системи Patriot.
"Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО", - додав Лінднер.
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